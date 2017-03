Beaumont-du-Perigord - 06/03 18H10 - Fortes rafales, bourrasques

Fin : 06/03 18H10

Phénomène terminé au moment de la signalisation.

Etendue : Au-delà de la commune

Autres manifestations : Tuiles emportées

Branches au sol

Arbres tombés

Tôles envolées